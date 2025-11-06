"Só lamento a morte dos quatro policiais", diz Ibaneis sobre operação no Rio

Manuela Sá*

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, declarou, na manhã desta quinta-feira (06/11), apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela operação contra o crime organizado e disse só lamentar a morte dos quatro policiais. Em 28 de outubro, policiais civis e militares realizaram uma operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, na qual 121 morreram, entre eles quatro policias.

A fala do governador foi durante evento para assinatura de ordem de serviço para duplicação da via marginal EPDB (DF-025). “Eu quero deixar bem claro que o deputado Cláudio Castro tem todo o meu apoio e eu só lamento a morte dos quatro policiais. Os outros cento e tantos morreram porque não eram santos e tentaram reagir à ação da polícia”, disse.

Ele também falou sobre o papel da polícia. “Eu sei que polícia não é para matar, é para prender e deixar a Justiça processar, mas a violência que esses comandos têm levado para as principais capitais do país e também para o interior tem sido muito grande”, acrescentou.

Ainda sobre a violência no Brasil, Ibaneis falou sobre as consequências do aumento do crime organizado. “Está tirando a tranquilidade da população e atrapalhando o crescimento do país. Faz com que os empresários internacionais deixem de investir por causa da insegurança. Está na hora de ter um momento de união entre o Governo Federal e os governos estaduais para que o crime organizado não tome ainda mais conta do que está acontecendo no nosso país”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado