Homem é preso por estuprar enteada adolescente na Estrutural

Um homem de 36 anos foi preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável na Estrutural. Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os abusos, ocorridos contra uma enteada, duraram quatro anos, sendo iniciados quando a adolescente tinha apenas 12 anos.

"Ele se aproveitava dos momentos em que estava sozinho com a adolescente para praticar atos libidinosos contra a vontade da vítima, que relatou o ocorrido para familiares", afirma a delegada Bruna Eiras, da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que investiga o caso.

O mandado de prisão preventiva fora expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Criança e Adolescente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O suspeito, detido na última terça-feira (4/11), encontra-se à disposição da Justiça e, caso seja condenado, poderá cumprir até 25 anos de prisão.

