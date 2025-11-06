Motorista perde controle, bate em mureta do Buraco do Tatu e capota; vídeo

Motorista perde controle do carro, bate em mureta e capota carro no Buraco do Tatu - (crédito: Reprodução DER)

Um sinistro de trânsito no Buraco do Tatu, sentido Asa Norte, chocou quem viu o vídeo. Um carro, em alta velocidade, bate contra a mureta de concreto, voa e capota no ar. As câmeras de vigilância registraram a colisão por volta de 1h desta quinta(6/11).

Em um vídeo registrado pelas câmeras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), é possível ver o momento em que a motorista, que teve a identidade preservada, sai do túnel e acerta com a mureta na pista.



Veja o vídeo:

Quando equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegaram, encontram a motorista dentro do veículo, sem ferimentos aparentes. De acordo com a corporação, ela se recusou a ser levada para o hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada e tentou fazer com que a condutora fizesse o teste do bafômetro, mas ela recusou-se. E por isso, foi autuada pela recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia.

Devido a velocidade e força do impacto, a barreira de concreto foi arrancada. A PMDF ficou responsável pelo trânsito na região. Por causa do sinistro de trânsito, o trânsito apresentou lentidão no início da manhã, sendo liberado às 9h.

