Dois passageiros são presos por tráfico de drogas no Aeroporto de Brasília

Na manhã desta quinta-feira (6/11), a Polícia Federal (PF) prendeu uma passageira que transportava aproximadamente 17 quilos de maconha no Aeroporto Internacional de Brasília. A mulher desembarcou de um voo com origem em Boa Vista (RR) e destino final em Confins (MG), com conexão na capital.

Durante fiscalização de rotina, os agentes identificaram a droga na bagagem despachada. A passageira foi presa em flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes e encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

PF prendeu passageira com 17 kg de maconha no Aeroporto de Brasília (foto: Divulgação/Polícia Federal)

Caso semelhante ocorreu nessa quarta-feira (5), quando um passageiro de 32 anos, residente no estado de São Paulo, foi preso no Aeroporto de Brasília após tentar embarcar com 3,7 kg de cocaína, escondidas em roupas de cama.

Também durante a fiscalização de rotina, servidores da Receita Federal e da PF selecionaram o passageiro para entrevista e inspeção. A análise da bagagem revelou pacotes com peso anormal, e sua abertura expôs embalagens contendo pó branco, que submetidos ao narco teste preliminar indicaram resultado positivo para cocaína.











A droga estava escondida em cinco pacotes de roupas de cama, acondicionados na bagagem de mão do viajante, que embarcaria em voo com destino a Londres, Inglaterra, com escala em Lisboa, Portugal. O material ilícito, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil reais, foi retido e o passageiro, encaminhado à PF, juntamente com seus pertences, para os procedimentos legais.

