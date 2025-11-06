"Menina doce e querida", dizem familiares de Allany, assassinada aos 13 anos

"Ainda não consigo acreditar. Sinto que a qualquer momento ela vai acordar", diz uma prima de Allany Fernanda Oliveira, assassinada na última segunda-feira (3/11). A declaração se deu na manhã desta quinta-feira (6), durante o velório da adolescente, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. "Ela era uma menina muito alegre, divertida e estudiosa. Sempre foi conhecida por sua doçura", acrescenta outra familiar. Muito abaladas, as primas preferiram não se identificar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Allany foi assassinada aos 13 anos após levar um tiro na cabeça disparado por Carlos Eduardo Pessoa, 20 anos, em uma kitnet, na Quadra 92 do Sol Nascente. A adolescente chegou a ficar internada no Hospital de Base, mas não resistiu e faleceu na madrugada de terça (4). Este é o 25° feminicídio no Distrito Federal em 2025.

Na capela onde Allany é velada, o clima é de consternação e revolta. Com balões brancos e rosas vermelhas, parentes e amigos da escola oram e cantam músicas de louvor. Em camisetas em homenagem à garota, uma mensagem: "A dor da saudade é eterna. Você foi embora cedo demais".

O vigilante Alex Moura, 46 anos, é amigo da família e conta sobre o susto em receber a notícia do falecimento da adolescente. "Vi ela crescer e é muito doloroso acompanhar essa tragédia. Quando recebi a notícia, fiquei incrédulo. Era uma pessoa muito doce. Não fazia mal a ninguém", diz. Em uma coroa de flores, o lamento deixou clara a morte precoce e brutal. "Descanse em paz, menina".

Entenda o caso

Segundo a Polícia Civil (PCDF), o crime ocorreu por volta das 5h20 de segunda-feira (3). Carlos quem acionou a Polícia Militar (PMDF), que o prendeu em flagrante. Conforme apurado pelo Correio, Carlos atribuiu, a princípio, a culpa do disparo a um rival, afirmando que uma pessoa teria entrado na kitnet com a intenção de matá-lo, mas que o tiro teria acertado a menina por engano.

Laudos iniciais, no entanto, constataram marcas de mordida no corpo do suspeito, indicando que houve luta corporal entre ele e a vítima. A Polícia Civil do DF pediu perícia para verificar se as marcas correspondem à arcada dentária da vítima.

Além disso, a mãe de Allany, Ivani Oliveira, 42, contou à reportagem ter visitado a filha no Hospital Regional de Ceilândia e notado marcas de estrangulamento em seu pescoço, corroborando para a hipótese de uma briga entre os dois.

Na tarde de quarta-feira (5), Carlos Eduardo prestou um novo depoimento na Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) e voltou atrás, afirmando ter inventado que o tiro partiu de um rival e assumindo o crime, alegando que o disparo foi acidental.

