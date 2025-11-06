InícioCidades DF
Evento reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata

Diretor-geral do Hospital Anchieta Ceilândia, Clodoaldo Abreu, destaca que campanhas de conscientização têm reduzido o preconceito e aumentado a procura por exames preventivos

Clodoaldo Abreu, diretor do Hospital Anchieta Ceilândia - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
No evento promovido pelo Correio Braziliense para debater os desafios relacionados à saúde do homem, o diretor-geral do Hospital Anchieta Ceilândia, Clodoaldo Abreu, representante do Grupo Anchieta, ressaltou a importância de iniciativas como essa para ampliar o alcance da informação e incentivar o cuidado preventivo.

“Esse tipo de evento é fundamental para que a população tenha acesso a informações qualificadas sobre um tema tão delicado e relevante como o câncer de próstata. A transmissão online e a ampla divulgação ajudam a sensibilizar os homens sobre a importância de procurar atendimento médico especializado. O diagnóstico precoce facilita o tratamento e aumenta significativamente as chances de sobrevida”, destacou.

Segundo Clodoaldo, os homens estão cada vez mais engajados no cuidado com a própria saúde. “Hoje vemos uma população masculina mais consciente e informada, muito por conta das mídias sociais e das campanhas educativas. O descuido com a saúde, que era comum há alguns anos, tem diminuído”, afirmou.

No entanto, o representante do Grupo Anchieta ressalta que, quando se trata do câncer de próstata, ainda há uma barreira cultural a ser vencida. Ele lembra que, embora a adesão tenha melhorado nos últimos anos, parte dos homens ainda resiste à realização dos exames preventivos, especialmente o toque retal, que continua sendo um tabu.

“Ainda existe preconceito, mas as campanhas de conscientização têm mostrado resultados positivos. Aos poucos, os homens têm entendido que esse exame é simples, rápido e insubstituível, sem qualquer efeito colateral, e que pode salvar vidas”, completou.

Representando o Grupo Anchieta e o diretor da instituição, doutor Marcelo Caio, Clodoaldo participou da abertura do evento e destacou o papel da instituição em apoiar ações de conscientização. “Estamos aqui em apoio a essa importante iniciativa do Correio Braziliense, que contribui significativamente para o avanço da prevenção e para o fortalecimento do debate sobre a saúde do homem”, afirmou.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o C.B. Debate Novembro Azul: A saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o autocuidado masculino e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do jornal no YouTube.

Assista ao debate ao vivo:

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 06/11/2025 15:10
