Evento reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata

No evento promovido pelo Correio Braziliense para debater os desafios relacionados à saúde do homem, o diretor-geral do Hospital Anchieta Ceilândia, Clodoaldo Abreu, representante do Grupo Anchieta, ressaltou a importância de iniciativas como essa para ampliar o alcance da informação e incentivar o cuidado preventivo.

“Esse tipo de evento é fundamental para que a população tenha acesso a informações qualificadas sobre um tema tão delicado e relevante como o câncer de próstata. A transmissão online e a ampla divulgação ajudam a sensibilizar os homens sobre a importância de procurar atendimento médico especializado. O diagnóstico precoce facilita o tratamento e aumenta significativamente as chances de sobrevida”, destacou.

Segundo Clodoaldo, os homens estão cada vez mais engajados no cuidado com a própria saúde. “Hoje vemos uma população masculina mais consciente e informada, muito por conta das mídias sociais e das campanhas educativas. O descuido com a saúde, que era comum há alguns anos, tem diminuído”, afirmou.

No entanto, o representante do Grupo Anchieta ressalta que, quando se trata do câncer de próstata, ainda há uma barreira cultural a ser vencida. Ele lembra que, embora a adesão tenha melhorado nos últimos anos, parte dos homens ainda resiste à realização dos exames preventivos, especialmente o toque retal, que continua sendo um tabu.

“Ainda existe preconceito, mas as campanhas de conscientização têm mostrado resultados positivos. Aos poucos, os homens têm entendido que esse exame é simples, rápido e insubstituível, sem qualquer efeito colateral, e que pode salvar vidas”, completou.

Representando o Grupo Anchieta e o diretor da instituição, doutor Marcelo Caio, Clodoaldo participou da abertura do evento e destacou o papel da instituição em apoiar ações de conscientização. “Estamos aqui em apoio a essa importante iniciativa do Correio Braziliense, que contribui significativamente para o avanço da prevenção e para o fortalecimento do debate sobre a saúde do homem”, afirmou.

CB Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o C.B. Debate Novembro Azul: A saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o autocuidado masculino e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do jornal no YouTube.

