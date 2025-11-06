Urologista defende que conscientização deve começar desde a infância

No início do evento CB.Debate Novembro Azul: a saúde do homem em foco, realizado nesta quinta-feira (6/11), no auditório do Correio Braziliense, o urologista, uro-pediatra e membro titular da Sociedade Brasiliense de Urologia (SBU), Dr. Guilherme Coaracy, destacou a importância da conscientização sobre o autocuidado e o diagnóstico precoce entre os homens.

“As mulheres crescem procurando o serviço de saúde, e os homens têm uma dificuldade grande em fazer isso. Culturalmente, o homem tem essa dificuldade de procurar, e estruturalmente também”, afirmou o médico.

Coaracy ressaltou que fatores culturais e estruturais influenciam no atraso dos diagnósticos. “A nossa população vive com uma estrutura patriarcal, então os homens têm dificuldade em sentir que precisam de cuidado. Eles acabam procurando o médico já numa fase tardia, como no caso do câncer de próstata, foco deste mês de novembro”.

O urologista defendeu também que a conscientização deve começar desde a infância. “As mães precisam normalizar levarem os filhos desde cedo para o acompanhamento urológico. A menina vai ao ginecologista desde cedo, e o menino não tem isso. Se ele aprender a procurar o médico desde pequeno, vai entender que precisa se autocuidar”, observou.

“As campanhas do Novembro Azul ajudam bastante a divulgar o tema. A mídia gera engajamento, e o engajamento gera autocuidado”, completou.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.



