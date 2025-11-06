"90% dos cânceres de próstata são tratáveis", alerta presidente do TCU

Presidente do TCU, Vital do Rêgo, na abertura do CB Debate Novembro Azul - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, fez uma alerta para o cuidado com a saúde masculina. Médico de formação, ele destacou que 90% dos cânceres de próstata são tratáveis. Vital do Rêgo, que é médico de formação, participa do CB.Debate “Novembro azul, a saúde do homem em foco”, que acontece na tarde desta quinta-feira (6/11), no auditório do Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Urologista do HRAN destaca importância dos hábitos saudáveis na saúde masculina



“É um câncer que chamamos na medicina como câncer manso porque demora pelo menos 10 anos para acontecer metástase. O exame de prevenção que dura dois minutos e você ganha décadas de vida”, ressaltou.

Assista ao CB Debate completo:

Vital do Rêgo compartilhou também um pouco da sua própria história de vida. Em 2010, o presidente perdeu o pai, que faleceu vítima de um câncer de próstata.

“Meu pai pensava que ao tirar a próstata, ele ficaria impotente. Perdeu a vida por tabu, desinformação, medo e falta de coragem de enfrentar algo que pode ser muito bem tratado”, relembrou.

Leia também: Evento reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata



Com destaque para o novembro azul, mês da conscientização para o cuidado com a saúde masculina, o presidente alertou para a importância da realização do exame Antígeno Prostático Específico (PSA).

“O Novembro Azul é mais do que uma campanha, é um chamado. Um chamado aos homens, acima de 45 anos que têm que se cuidar. É um chamado à vida”, frisou. “Saiam daqui e alertem seus pais, tios e avôs para fazerem o PSA”, sugeriu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para finalizar, o presidente elogiou a realização do debate. “O Correio Brasiliense, além do seu compromisso jornalístico, ele tem um compromisso ético e social muito grande”, disse.

CB.Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.

O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.