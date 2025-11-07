Agências do Trabalhador oferecem 818 vagas de emprego no DF

Níveis de escolaridade e de experiência variam conforme o cargo - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal encerram a semana, nesta sexta-feira (7/11), com 818 vagas de emprego disponíveis para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência profissional. Os salários chegam a R$ 2,8 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: RenovaDF oferece 2 mil vagas em cursos na área de construção civil

O destaque entre as oportunidades é o cargo de açougueiro, em Águas Claras, que oferece 15 vagas com remuneração máxima da semana. Para concorrer, é preciso ter ensino fundamental completo e experiência prévia na função.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O posto com maior número de vagas é o de repositor de mercadorias, também em Águas Claras, com 40 oportunidades. Nesse caso, é exigido apenas ensino fundamental completo, e não há necessidade de experiência. O salário é de R$ 1.568.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não se interesse por nenhuma vaga disponível no dia, o cadastro permanece ativo para futuras seleções — o sistema cruza automaticamente os perfis com as demandas das empresas.

Empregadores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).