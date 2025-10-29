RenovaDF oferece 2 mil vagas em cursos na área de construção civil

O Renova/DF é também uma iniciativa de capacitação profissional aliada à recuperação de espaços públicos - (crédito: JOEL RODRIGUES/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o programa RenovaDF, do Governo do Distrito Federal, que oferece 2 mil vagas para o curso gratuito de qualificação profissional em auxiliar de manutenção, voltado para a área da construção civil. O objetivo é capacitar trabalhadores desempregados e contribuir para a reinserção deles no mercado.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) e as inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de novembro, exclusivamente pela internet, atráves do site.

Ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), a carga horária total do curso será de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas, com até 20 horas semanais de atividades teóricas e práticas.

Curso

Serão três turnos de atividades e, ao todo, serão matriculados 950 alunos no período matutino, 950 no vespertino e 100 no noturno.

No decorrer do curso, os participantes irão aprender noções práticas de diversas profissões ligadas à construção civil, como carpintaria, jardinagem, eletricidade, encanamento, serralheria e alvenaria.

Quem pode se inscrever

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, brasileiras natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país, desde que estejam desempregadas e residam no Distrito Federal.

É necessário que os participantes comprovem a situação de desemprego e o endereço de residência.

Estão impedidas de participar: mulheres gestantes, pessoas com restrição de mobilidade e aquelas que já tenham feito parte de edições anteriores do programa, sob pena de desligamento.

A seleção será realizada em duas etapas. O resultado final será divulgado no site oficial da Sedet.