CONFLITO

Troca de tiros entre policiais e suspeitos em fuga deixa dois mortos no Gama

Durante tentativa de abordagem, dois suspeitos desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Socorridos pelo Corpo de Bombeiros, ambos não resistiram aos ferimentos

Troca de tiros terminou com duas mortes no Gama. Polícia apreendeu entorpecentes e armas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma troca de tiros entre policiais militares e homens suspeitos de portarem entorpecentes terminou com duas mortes na DF-290, estrada vicinal 385, no Gama. Segundo a corporação, a dupla desobedeceu à ordem de parada do veículo e fugiu. Um deles disparou contra os agentes, que revidaram. Ambos foram atingidos, socorridos com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiram aos ferimentos. 

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (6/11), quando equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam/DF) foram acionadas após uma denúncia anônima, na qual um motorista de aplicativo relatou ter visto dois indivíduos colocando tabletes de drogas em um carro modelo Corsa Classic prata.

Diante da denúncia, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram um veículo com as mesmas características. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Um deles disparou contra os agentes, que revidaram. O outro suspeito também atirou contra os policiais durante a fuga.

Troca de tiros terminou com duas mortes no Gama. Polícia apreendeu entorpecentes e armas (foto: Divulgação/PMDF)

Na troca de tiros, ambos os suspeitos foram atingidos e socorridos com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram. Na busca veicular, os policiais encontraram um tablete de cocaína e um de crack. Também apreenderam dois revólveres calibre .38, utilizados pelos suspeitos, e o veículo Classic prata, usado para o transporte do entorpecente.

O local foi preservado até a chegada da perícia da Polícia Civil do DF. A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia (Gama), responsável pela investigação.

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/11/2025 08:45
