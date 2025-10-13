Filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico

Três filhotes de saruê foram encontrados por um morador do Condomínio Mansões Serranas, no Jardim Botânico. Os animais, aparentemente sem ferimentos, foram entregues à equipe do Projeto de Resgate da Fauna Silvestre, que fez o transporte até o Hospital Veterinário de Animais Silvestres (HFAUS) para avaliação especializada.

O resgate ocorreu na manhã desta segunda-feira (13/10), por volta das 10h, e contou com o apoio de uma viatura enviada ao local.

O Projeto-Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, criado em 1º de agosto de 2025 e coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM), é responsável pelo atendimento de ocorrências que envolvem aves, mamíferos e répteis silvestres em todo o Distrito Federal.

Em situações semelhantes, a orientação é manter distância, isolar o local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.









