Filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico

Três filhotes de saruê foram encontrados por um morador e encaminhados para avaliação veterinária no Hospital de Animais Silvestres

Filhotes de Saruês são resgatados no Jardim Botânico - (crédito: CBMDF)
Filhotes de Saruês são resgatados no Jardim Botânico - (crédito: CBMDF)

Três filhotes de saruê foram encontrados por um morador do Condomínio Mansões Serranas, no Jardim Botânico. Os animais, aparentemente sem ferimentos, foram entregues à equipe do Projeto de Resgate da Fauna Silvestre, que fez o transporte até o Hospital Veterinário de Animais Silvestres (HFAUS) para avaliação especializada.

O resgate ocorreu na manhã desta segunda-feira (13/10), por volta das 10h, e contou com o apoio de uma viatura enviada ao local.

O Projeto-Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, criado em 1º de agosto de 2025 e coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM), é responsável pelo atendimento de ocorrências que envolvem aves, mamíferos e répteis silvestres em todo o Distrito Federal.

Em situações semelhantes, a orientação é manter distância, isolar o local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

 

postado em 13/10/2025 18:18
