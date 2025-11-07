Sexta-feira (7/11) será de calor e pancadas de chuva isoladas no DF

Bom dia, Brasília! Dia deve ser de pancadas de chuva a qualquer hora do dia - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta sexta-feira (7/11), o Distrito Federal amanheceu sob um tempo abafado e com sol entre nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 21ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 29ºC no decorrer da tarde. Já a umidade deve variar entre 50% e 85%. Há chance de pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia.

"A previsão é de tempestades fortes, mas rápidas, principalmente na região norte do DF", alerta a meteorologista do Inmet Tatiane Paz. Diante disso, vale reforçar que a capital está sob aviso amarelo para chuvas intensas, indicando perigo potencial. No fim de semana, esta tendência deve permanecer, com calor e pancadas isoladas. "A temperatura deve ficar na faixa dos 28º C, um pouco mais ameno do que foi durante a semana. A umidade mínima deve variar entre 50% e 60%", completa Tatiane.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

