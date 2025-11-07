Manutenção da Neoenergia deixa Lago Sul e Lago Norte sem luz nesta sexta (7)

Moradores do Lago Sul e do Lago Norte terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta sexta-feira (7/11). A Neoenergia Brasília vai realizar serviços de manutenção e modernização da rede elétrica nas duas regiões.

No Lago Sul, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, na SHIS QI 09. No Lago Norte, o corte de energia está previsto para o mesmo horário em três pontos: o Setor de Mansões Lago Norte MI (trechos 6 e 7), o Setor Habitacional Taquari (Quadra 2, Chácara 6) e o Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo (Rua 12, Chácara 10).

Segundo a concessionária, a suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos e melhorar a qualidade e a estabilidade do fornecimento elétrico nas áreas atendidas.

A Neoenergia reforça que eventuais interrupções fora do cronograma também podem ocorrer em outras localidades do Distrito Federal. Nessas situações, os consumidores devem entrar em contato pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem acionar o serviço pelo 0800 701 0155, usando equipamento adaptado.