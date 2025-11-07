InícioCidades DF

Trânsito no Eixo Monumental será alterado durante corrida neste sábado (8)

Para o evento Run SUS, as vias S1 e N1 terão metade das faixas interditadas, das 16h às 21h

Trânsito será alterado no Eixo Monumental - (crédito: Agência Brasilia)
Trânsito será alterado no Eixo Monumental - (crédito: Agência Brasilia)

O trânsito do Eixo Monumental será alterado neste sábado (8), dia da corrida Run SUS. As interdições, feitas pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran), ocorrem a partir das 16h e devem ir até as 21h, com o objetivo de garantir a segurança dos corredores da prova. 

O Run SUS possui largada e chegada na Praça do Buriti, com o percurso de ida seguindo pela via N1, e a volta pela S1, com os corredores seguindo a mesma direção do fluxo das vias. 

Durante o evento, três das seis faixas das vias S1 e N1 serão interditadas. A alteração se estende do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai até a altura da Praça do Cruzeiro.

Veja os mapas abaixo:

Visão do percurso da corrida Run SUS
Visão do percurso da corrida Run SUS (foto: Reprodução)

 

Via de ligação S1/N1, localizada entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro
Via de ligação S1/N1, localizada entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro (foto: Reprodução)

*Com informações da Agência Brasília

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/11/2025 18:23 / atualizado em 07/11/2025 18:25
