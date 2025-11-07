Centro Olímpico em Ceilândia promove vacinação neste sábado (8/11)

Interessados devem levar um documento de identificação válido e com foto, além da caderneta de vacina - (crédito: Divulgação/SES-DF)

O Centro Olímpico do Setor O, em Ceilândia, recebe, neste sábado (8/11), as equipes de vacinação da Secretaria de Saúde (SES-DF), onde toda a população poderá se vacinar gratuitamente. Para a campanha, o interessado deve levar um documento de identificação válido e com foto, além da caderneta de vacina, que, apesar de não ser um impeditivo, registra a situação vacinal de cada um.

A SES promove a vacinação também com o Carro da Vacina, que, neste sábado, percorre as ruas do Trecho 3 do Sol Nascente. No restante das regiões administrativas, como Brazlândia, Taguatinga, Estrutural, Guará, Candangolândia, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Paranoá, Itapoã, Planaltina, Sobradinho II, Plano Piloto e Cruzeiro, o atendimento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (confira os endereços abaixo).

Não haverá imunização no domingo (8). As salas de vacinação da SES voltam a atender na segunda-feira (9), a partir das 7h.

Locais de vainação:

Centro Olímpico do Setor O - Ceilândia

Endereço: QNO 9 Área Especial

Horário: das 9h às 12h

Carro da Vacina - Sol Nascente

Rota: Trecho 3 do Sol Nascente

Horário: das 9h às 17h

UBS 1 Cruzeiro

Endereço: SHCES 601 - Lote 01 - Cruzeiro Novo

Horário: das 8h às 11h30

UBS 1 Asa Sul

Endereço: SGAS 612

Horário: das 8h às 17h

UBS 2 Asa Norte

Endereço: EQN 114/115

Horário: das 8h às 17h

UBS 2 Sobradinho II

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

Horário: das 8h às 11h30

UBS 20 Planaltina

Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte

Horário: das 8h às 11h30

UBS 1 Itapoã

Endereço: Quadra 378 - Área Especial

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 3 Paranoá

Endereço: Quadra 2 - Conjunto 6 - Área Especial 4 - Paranoá Parque

Horário: das 8h às 11h30

UBS 1 Jardins Mangueiral

Endereço: Praça de Atividades 2

Horário: das 8h às 11h30

UBS 2 Santa Maria

Endereço: EQ 217/317 Lote E

Horário: das 8h às 17h

UBS 5 Gama

Endereço: Quadra 38 Área Especial

Horário: das 7h30 às 17h30

UBS 1 Riacho Fundo II

Endereço: 2A Etapa Qc 6 Conjunto 16, 1

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 5 Riacho Fundo II - CAUB II

Endereço: QS 09 Conjunto 01

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 3 Recanto das Emas

Endereço: Quadra 104/105

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 4 Recanto das Emas

Endereço: Quadra 308

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 5 Recanto das Emas

Endereço: Quadra 804 Conjunto 20B

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Samambaia

Endereço: QS 408

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 2 Samambaia

Endereço: QS 611

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 4 Samambaia

Endereço: QN 512 Conjunto 2

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 5 Samambaia

Endereço: QN 523

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 7 Samambaia

Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 12 Samambaia

Endereço: QR 210 Conjunto 22

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Riacho Fundo I

Endereço: QN 7 Área Especial 9

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Núcleo Bandeirante

Endereço: 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Candangolândia

Endereço: EQ 5/7

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Guará

Endereço: QI 06 Área Especial Lote A

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 2 Guará

Endereço: QE 23 Área Especial

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 3 Guará

Endereço: QE 38 Área Especial

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Estrutural

Endereço: Avenida Central – Centro de Saúde

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Taguatinga

Endereço: QNG 18/19

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 2 Taguatinga

Endereço: Praça do Bicalho

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 3 Taguatinga

Endereço: QNL 01 AE 02

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 6 Taguatinga

Endereço: Setor C Sul AE 01

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 7 Taguatinga

Endereço: QNM 36

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 8 Taguatinga

Endereço: EQNL 24

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Ceilândia

Endereço: EQNP 7/11

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 2 Ceilândia

Endereço: QNN 15 LOTE F

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 5 Ceilândia

Endereço: QNM 16 Lote F

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 6 Ceilândia

Endereço: EQNP 10/14

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 8 Ceilândia

Endereço: EQNP 13/17 Lotes A, B, C, D - P Norte

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 9 Ceilândia

Endereço: EQNP 28/32

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 10 Ceilândia

Endereço: QNN 12 Área Especial 1

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 11 Ceilândia

Endereço: EQNO 17/18

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 12 Ceilândia

Endereço: EQNQ 03/04

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 15 Ceilândia

Endereço: QNR 02

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 16 Ceilândia - Sol Nascente

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 17 Ceilândia

Endereço: EQNP 16 /20 Área Especial E, F

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 1 Brazlândia

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 - Setor Norte

Horário: das 7h30 às 11h30

UBS 2 Brazlândia - Vila São José

Endereço: Quadra 45 - Vila São José

Horário: das 7h30 às 11h30