Centro Olímpico em Ceilândia promove vacinação neste sábado (8/11)

O Centro Olímpico do Setor O, em Ceilândia, recebe, neste sábado (8/11), as equipes de vacinação da Secretaria de Saúde (SES-DF), onde toda a população poderá se vacinar gratuitamente. Para a campanha, o interessado deve levar um documento de identificação válido e com foto, além da caderneta de vacina, que, apesar de não ser um impeditivo, registra a situação vacinal de cada um.
A SES promove a vacinação também com o Carro da Vacina, que, neste sábado, percorre as ruas do Trecho 3 do Sol Nascente. No restante das regiões administrativas, como Brazlândia, Taguatinga, Estrutural, Guará, Candangolândia, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Paranoá, Itapoã, Planaltina, Sobradinho II, Plano Piloto e Cruzeiro, o atendimento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (confira os endereços abaixo).
Não haverá imunização no domingo (8). As salas de vacinação da SES voltam a atender na segunda-feira (9), a partir das 7h.
Locais de vainação:
Centro Olímpico do Setor O - Ceilândia
Endereço: QNO 9 Área Especial
Horário: das 9h às 12h
Carro da Vacina - Sol Nascente
Rota: Trecho 3 do Sol Nascente
Horário: das 9h às 17h
UBS 1 Cruzeiro
Endereço: SHCES 601 - Lote 01 - Cruzeiro Novo
Horário: das 8h às 11h30
UBS 1 Asa Sul
Endereço: SGAS 612
Horário: das 8h às 17h
UBS 2 Asa Norte
Endereço: EQN 114/115
Horário: das 8h às 17h
UBS 2 Sobradinho II
Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho
Horário: das 8h às 11h30
UBS 20 Planaltina
Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte
Horário: das 8h às 11h30
UBS 1 Itapoã
Endereço: Quadra 378 - Área Especial
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 3 Paranoá
Endereço: Quadra 2 - Conjunto 6 - Área Especial 4 - Paranoá Parque
Horário: das 8h às 11h30
UBS 1 Jardins Mangueiral
Endereço: Praça de Atividades 2
Horário: das 8h às 11h30
UBS 2 Santa Maria
Endereço: EQ 217/317 Lote E
Horário: das 8h às 17h
UBS 5 Gama
Endereço: Quadra 38 Área Especial
Horário: das 7h30 às 17h30
UBS 1 Riacho Fundo II
Endereço: 2A Etapa Qc 6 Conjunto 16, 1
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 5 Riacho Fundo II - CAUB II
Endereço: QS 09 Conjunto 01
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 3 Recanto das Emas
Endereço: Quadra 104/105
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 4 Recanto das Emas
Endereço: Quadra 308
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 5 Recanto das Emas
Endereço: Quadra 804 Conjunto 20B
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Samambaia
Endereço: QS 408
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 2 Samambaia
Endereço: QS 611
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 4 Samambaia
Endereço: QN 512 Conjunto 2
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 5 Samambaia
Endereço: QN 523
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 7 Samambaia
Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 12 Samambaia
Endereço: QR 210 Conjunto 22
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Riacho Fundo I
Endereço: QN 7 Área Especial 9
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Núcleo Bandeirante
Endereço: 3ª Avenida, Área Especial nº 3
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Candangolândia
Endereço: EQ 5/7
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Guará
Endereço: QI 06 Área Especial Lote A
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 2 Guará
Endereço: QE 23 Área Especial
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 3 Guará
Endereço: QE 38 Área Especial
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Estrutural
Endereço: Avenida Central – Centro de Saúde
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Taguatinga
Endereço: QNG 18/19
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 2 Taguatinga
Endereço: Praça do Bicalho
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 3 Taguatinga
Endereço: QNL 01 AE 02
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 6 Taguatinga
Endereço: Setor C Sul AE 01
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 7 Taguatinga
Endereço: QNM 36
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 8 Taguatinga
Endereço: EQNL 24
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Ceilândia
Endereço: EQNP 7/11
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 2 Ceilândia
Endereço: QNN 15 LOTE F
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 5 Ceilândia
Endereço: QNM 16 Lote F
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 6 Ceilândia
Endereço: EQNP 10/14
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 8 Ceilândia
Endereço: EQNP 13/17 Lotes A, B, C, D - P Norte
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 9 Ceilândia
Endereço: EQNP 28/32
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 10 Ceilândia
Endereço: QNN 12 Área Especial 1
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 11 Ceilândia
Endereço: EQNO 17/18
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 12 Ceilândia
Endereço: EQNQ 03/04
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 15 Ceilândia
Endereço: QNR 02
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 16 Ceilândia - Sol Nascente
Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 17 Ceilândia
Endereço: EQNP 16 /20 Área Especial E, F
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 1 Brazlândia
Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 - Setor Norte
Horário: das 7h30 às 11h30
UBS 2 Brazlândia - Vila São José
Endereço: Quadra 45 - Vila São José
Horário: das 7h30 às 11h30