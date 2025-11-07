Homem é indiciado após o cachorro dele ferir gravemente um gato em Ceilândia

Com base nas evidências, o tutor foi indiciado por duas contravenções penais de omissão de cautela na guarda de animal perigoso e pelo crime de maus-tratos - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou um homem de 42 anos por maus-tratos a animal doméstico, após o cachorro dele, um cão da raça pastor alemão, ferir gravemente um gato, que foi abandonado em via pública depois do ataque. O caso ocorreu no último sábado (1º/11), em Ceilândia, e é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PCDF e protetores instalam casinhas para cães e gatos de rua

De acordo com a polícia, o tutor do cão — um animal de reconhecida periculosidade — permitiu que ele circulasse livremente, sem guia ou focinheira. Foi quando o cão atacou o gato, causando ferimentos graves. Mesmo diante da situação, o homem teria descartado o felino ferido na rua, sem prestar qualquer tipo de socorro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme o delegado responsável pelo caso, Jonatas Silva, investigações também apontam que o mesmo cão foi novamente solto, em 6 de novembro, demonstrando reincidência e negligência na guarda. Além disso, há registros de que, em 2024, o animal matou um cachorro da raça pinscher em circunstâncias semelhantes.

Com base nas evidências, o tutor foi indiciado por duas contravenções penais de omissão de cautela na guarda de animal perigoso e pelo crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais.

A DRCA reforçou que o abandono de animais feridos e a falta de cuidado na guarda de animais perigosos são crimes e podem ser denunciados pelos canais oficiais da PCDF: telefone 197 (opção 0), WhatsApp (61) 98626-1197 ou e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.