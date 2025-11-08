Casal de idosos é atropelado enquanto atravessa faixa de pedestre em Samambaia

Casal foi atingido ao atravessar faixa de pedestre - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem e uma mulher, ambos com 79 anos, foram atropelados enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na QS 116 em Samambaia. O casal foi atingido ao atravessar uma faixa de pedestre.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança registraram todo o ocorrido. Ao tentar atravessar a via, o casal dá o sinal de vida, que é ignorado por outros carros. Com uma brecha entre a movimentação veicular, eles começam a travessia. Perto de alcançar o outro lado da pista, são atingidos em cheio por um veículo.



Leia também: Ação conjunta entre DF e Goiás prende homem com longa ficha criminal

Por causa do impacto, o casal cai no chão. Ao atingir o casal, a motorista saiu do veículo e prestou socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a mulher A senhora foi transportada por uma viatura do Corpo de Segurança Operacional e o senhor ficou aos cuidados do filho.

Leia também: Homem é indiciado após o cachorro dele ferir gravemente um gato em Ceilândia

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a motorista não apresentava sinais de embriaguez, segundo informações da Polícia, e por isso não foi necessário realizar o teste do etilômetro no local.