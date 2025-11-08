Sábado de alívio: umidade chega a 95% com temperatura mínima de 18°C

Nos últimos meses, o calor não deu tréguas aos brasilienses. E por mais que o clima quente ainda persista, as chuvas chegaram para amenizar um pouco essa realidade. Para este sábado (08/11), a previsão do tempo aponta que as temperaturas no Distrito Federal devem variar de 18°C (mínima) a 29°C (máxima). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chance de pancadas de chuva em regiões isoladas do DF.

A umidade do ar apresenta marcas confortáveis, variando de 50% a 95%. Um alívio para a população que sofre tanto com a seca de Brasília. No entanto, ainda é preciso seguir algumas recomendações, enquanto o clima quente não se vai. Cuidados com a hidratação e proteção solar são sempre fundamentais para se manter bem.

Nos próximos dias, a tendência é que o clima ameno continue fazendo parte da rotina brasiliense.