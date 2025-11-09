Mega Drift Brasil tem final de temporada neste domingo (9/11) em Brasília

O cheiro de pneu queimado e o ronco dos motores de alta potência embalam a final da temporada do Mega Drift Brasil no Parque da Cidade. O evento, que reúne 30 competidores, começou neste sábado (8/11) e segue até este domingo (9/11) no Estacionamento 1. Mais do que uma competição de derrapagem controlada, um ponto de encontro para aqueles que são apaixonados pelo automobilismo. De colecionadores mirins a motoristas de longa data, muitos se reuniram para prestigiar uma cultura que envolve adrenalina e emoção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A euforia do público na arquibancada e os celulares denunciavam o que esse evento significa. Crianças, pais e amigos compartilhavam entre si essa paixão em comum: carros. O Mega Drift, que está na sua quarta edição, é organizado por Gustavo Carvalho, 47 anos, que também é piloto aposentado. Ele destacou que a capital federal é um celeiro de talentos. "Brasília respira automobilismo. Só aqui temos mais de 30 competidores", acrescentou.

Gustavo também reforçou o caráter familiar do evento, que não cobra entrada de crianças de até 10 anos. "A semente do drift é plantada desde ali novinho, com isso a gente tem crescido a cada etapa," concluiu, destacando a iniciativa como uma importante plataforma para o esporte no Centro-Oeste.

O amor pelos carros, muitas vezes, é um legado que passa de pai para filho. No entanto, em alguns casos, essa tradição pode surgir de uma maneira diferente. Para o auxiliar administrativo Ailton Alves Vieira, 40, o interesse foi despertado pelo filho, Matheus, de 7. "Eu tenho mais (paixão) por causa dele, porque ele gosta mais e a gente está aqui para acompanhá-lo. Assim, passamos a marcar presença em eventos iguais ao Mega Drift Brasil", contou.

08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. Ailton Alves, Matheus dos Santos e Renata dos Santos. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O pequeno, de fato, demonstrou ser um aficionado precoce, dono de 143 miniaturas e fã incondicional da BMW, veículo que sonha ter no futuro. Mesmo tão novo, não sabe, ainda, explicar o que lhe fez gostar tanto desse esporte. Contudo, a voz tímida e o olhar apaixonado não negam: estar ali, para ele, é um sonho realizado. "Os carrinhos estão todos espalhados lá em casa. Gosto muito", brincou o garoto.

Adrenalina

João Aurélio, 45, que trabalha com venda de carros, resumiu o que o universo automotivo representa: "Adrenalina, adrenalina. Carro é adrenalina. Emoção. É algo que o dinheiro não paga, só aventura", ressaltou. O Mega Drift, em sua visão, é um dos eventos que consegue replicar e envolver bem os amantes dessa cultura.

Para a arquiteta Samilla Costa, 24, a inspiração veio diretamente das telonas. Afinal, muita gente sonha em pegar estrada com os populares personagens Dominic Toretto e Brian O'Conner? "Desde novinha, sou apaixonada pelo filme Velozes e Furiosos, acompanho todos. Isso aqui é muita adrenalina, é muito incrível", relatou Samilla. Curiosamente, apesar da paixão pela velocidade, ela não dirige, mas quer tirar a habilitação para sentir essa euforia por trás do volante.

O jovem Pedro Miguel Santos, 17, descobriu o drift em 2016, por meio dos famosos simuladores. Depois de muitos anos em frente às telas, decidiu que esse universo era ainda melhor na vida real. Assim, tornou-se competidor e virou motivo de orgulho para toda a família. "Esse lugar é um paraíso. Tudo o que eu vejo com os outros pilotos, tipo, é inimaginável eu estar aqui. Vivo um sonho", celebrou.

Na segunda competição da carreira, ele é um dos pilotos mais promissores da capital federal — e também do Brasil. "É inspirador demais viver isso. Essa é uma paixão que cultivo desde pequeno", completou.

João Batista, 76 anos, avô de Pedro, vê no envolvimento do neto com o esporte uma grande honra. Ele, que trabalhou durante quatro décadas como motorista, resumiu a relevância desse mundo e o significado do automobilismo em sua vida. "Para mim, isso significa muita coisa. Ver meu garoto vivendo isso, é um enorme privilégio."

































Serviço

Mega Drift Brasil – Final da Temporada 2025

Data: 8 e 9 de novembro

Local Parque da Cidade, Estacionamento 1

Ingressos: www.megadriftbrasil.com.br ou pelo app Mega Drift

Serviço

Serviço

Mega Drift Brasil — Final da Temporada 2025

Data: 8 e 9 de novembro

Local Parque da Cidade, Estacionamento 1

Abertura dos portões: 10h

Ingressos: www.megadriftbrasil.com.br

Valor: a partir de R$ 50 no aplicativo oficial Mega Drift

Crianças de até 10 anos não pagam arquibancada coberta