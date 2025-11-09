InícioCidades DF
Mega Drift Brasil tem final de temporada neste domingo (9/11) em Brasília

O DF recebe a final da temporada do Mega Drift Brasil, que reune apaixonados por carros e pela aventura da derrapagem. O evento ocorre no Estacionamento 1 do Parque da Cidade

O campeonato Mega Drift Brasil segue neste domindo (9/11), no Parque da Cidade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
O campeonato Mega Drift Brasil segue neste domindo (9/11), no Parque da Cidade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O cheiro de pneu queimado e o ronco dos motores de alta potência embalam a final da temporada do Mega Drift Brasil no Parque da Cidade. O evento, que reúne 30 competidores, começou neste sábado (8/11) e segue até este domingo (9/11) no Estacionamento 1. Mais do que uma competição de derrapagem controlada, um ponto de encontro para aqueles que são apaixonados pelo automobilismo. De colecionadores mirins a motoristas de longa data, muitos se reuniram para prestigiar uma cultura que envolve adrenalina e emoção. 

A euforia do público na arquibancada e os celulares denunciavam o que esse evento significa. Crianças, pais e amigos compartilhavam entre si essa paixão em comum: carros. O Mega Drift, que está na sua quarta edição, é organizado por Gustavo Carvalho, 47 anos, que também é piloto aposentado. Ele destacou que a capital federal é um celeiro de talentos. "Brasília respira automobilismo. Só aqui temos mais de 30 competidores", acrescentou.

Gustavo também reforçou o caráter familiar do evento, que não cobra entrada de crianças de até 10 anos. "A semente do drift é plantada desde ali novinho, com isso a gente tem crescido a cada etapa," concluiu, destacando a iniciativa como uma importante plataforma para o esporte no Centro-Oeste.

O amor pelos carros, muitas vezes, é um legado que passa de pai para filho. No entanto, em alguns casos, essa tradição pode surgir de uma maneira diferente. Para o auxiliar administrativo Ailton Alves Vieira, 40, o interesse foi despertado pelo filho, Matheus, de 7. "Eu tenho mais (paixão) por causa dele, porque ele gosta mais e a gente está aqui para acompanhá-lo. Assim, passamos a marcar presença em eventos iguais ao Mega Drift Brasil", contou. 

08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. Ailton Alves, Matheus dos Santos e Renata dos Santos.
08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. Ailton Alves, Matheus dos Santos e Renata dos Santos. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O pequeno, de fato, demonstrou ser um aficionado precoce, dono de 143 miniaturas e fã incondicional da BMW, veículo que sonha ter no futuro. Mesmo tão novo, não sabe, ainda, explicar o que lhe fez gostar tanto desse esporte. Contudo, a voz tímida e o olhar apaixonado não negam: estar ali, para ele, é um sonho realizado. "Os carrinhos estão todos espalhados lá em casa. Gosto muito", brincou o garoto.

Adrenalina

João Aurélio, 45, que trabalha com venda de carros, resumiu o que o universo automotivo representa: "Adrenalina, adrenalina. Carro é adrenalina. Emoção. É algo que o dinheiro não paga, só aventura", ressaltou. O Mega Drift, em sua visão, é um dos eventos que consegue replicar e envolver bem os amantes dessa cultura.

  • 08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. João Aurélio e Samilla Costa
    08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. João Aurélio e Samilla Costa Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Para a arquiteta Samilla Costa, 24, a inspiração veio diretamente das telonas. Afinal, muita gente sonha em pegar estrada com os populares personagens Dominic Toretto e Brian O'Conner? "Desde novinha, sou apaixonada pelo filme Velozes e Furiosos, acompanho todos. Isso aqui é muita adrenalina, é muito incrível", relatou Samilla. Curiosamente, apesar da paixão pela velocidade, ela não dirige, mas quer tirar a habilitação para sentir essa euforia por trás do volante.

  • 08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. Pedro Miguel (piloto) com o pai Fernando Santos e o avô João Batista.
    08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Parque da Cidade, Campeonato Mega Drift Brasil. Pedro Miguel (piloto) com o pai Fernando Santos e o avô João Batista. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O jovem Pedro Miguel Santos, 17, descobriu o drift em 2016, por meio dos famosos simuladores. Depois de muitos anos em frente às telas, decidiu que esse universo era ainda melhor na vida real. Assim, tornou-se competidor e virou motivo de orgulho para toda a família. "Esse lugar é um paraíso. Tudo o que eu vejo com os outros pilotos, tipo, é inimaginável eu estar aqui. Vivo um sonho", celebrou.

Na segunda competição da carreira, ele é um dos pilotos mais promissores da capital federal — e também do Brasil. "É inspirador demais viver isso. Essa é uma paixão que cultivo desde pequeno", completou. 

João Batista, 76 anos, avô de Pedro, vê no envolvimento do neto com o esporte uma grande honra. Ele, que trabalhou durante quatro décadas como motorista,  resumiu a relevância desse mundo e o significado do automobilismo em sua vida. "Para mim, isso significa muita coisa. Ver meu garoto vivendo isso, é um enorme privilégio."

Serviço

  • Mega Drift Brasil – Final da Temporada 2025
  • Data: 8 e 9 de novembro
  • Local Parque da Cidade, Estacionamento 1
  • Ingressos: www.megadriftbrasil.com.br ou pelo app Mega Drift

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Eduardo Fernandes
09/11/2025
