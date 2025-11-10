CLDF recebe 3ª Semana Distrital do Hip Hop, com oficinas e debates

A Semana do Hip Hop é uma iniciativa do deputado distrital Max Maciel (Psol) - (crédito: Eurico Eduardo/Agência CLDF)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) recebe, entre os dias 12 e 19 de novembro, a 3ª edição da Semana Distrital do Hip Hop. O evento traz o tema para o debate público com uma programação gratuita de oficinas com estudantes, debates sobre direitos, educação antirracista e políticas culturais, rodas de conversa, feira cultural, exposições e sessões solenes em homenagem a referências históricas do hip hop do DF.

Na ocasião, também será lançado o Mapa das Desigualdades 2025, um projeto que analisa indicadores socioeconômicos para mostrar as desigualdades entre diferentes regiões. Instituída pela Lei nº 7.274, de autoria do deputado distrital Max Maciel (Psol), o evento integra o calendário oficial da CLDF, fortalecendo a cultura periférica e dando voz à juventude que movimenta e transforma a cidade.

“Mais uma vez, a CLDF abre as portas para receber a cultura hip hop e ficamos muito felizes em ser parte disso. Esta semana, com programações incríveis, fortalece quem faz cultura nas quebradas e abre espaço para o diálogo sobre educação, território, direitos e políticas públicas. Quando o poder público escuta o movimento, a gente avança em cidadania, participação social e inclusão, e nosso trabalho aqui é tornar isso cada vez mais possível”, destaca o deputado Max Maciel.

A abertura será no dia 12 de novembro, com a inauguração da exposição Vestígios do Invisível no foyer do Plenário, e segue com programação diversa ao longo da semana, incluindo o Dia das Mulheres no Hip Hop e homenagens a nomes essenciais da cena brasiliense, como Câmbio Negro e Vera Verônika.

Exposição

A abertura da Semana contará com a inauguração da exposição “Vestígios do Invisível”, do artista Makina de Rabisko, no foyer do plenário. Em cartaz de 12 a 28 de novembro, a mostra reúne obras das séries Portais e Clarões do Invisível, além de trabalhos inéditos, em uma proposta que conecta espiritualidade, memória e imaginação coletiva, convidando o público a sentir e refletir sobre caminhos já percorridos e futuros possíveis.

A mostra reúne obras das séries anteriores Portais (2024) e Clarões do Invisível (2025), além de trabalhos inéditos, marcando um novo momento na trajetória do artista, sintetizando caminhos já percorridos e anunciando um aprofundamento de sua pesquisa estética e espiritual.

Conforme a produtora cultural da Exposição, Naiana Nati, "Vestígios do Invisível funciona como síntese e expansão: retoma os portais já abertos e os clarões já acesos, mas inaugura também um novo tempo, em que Makina de Rabisko aprofunda sua pesquisa estética e espiritual. Entre rastros e revelações, encontramos pistas de futuros possíveis, um convite a imaginar e cocriar mundos em que gratidão, equilíbrio e coletividade sejam valores fundadores."

Programação completa

Quarta-feira (12/11)

16h – Inauguração da exposição Vestígios do Invisível e abertura da III Semana Distrital do Hip Hop (Foyer do Plenário)

19h – Evento externo na Casa do Hip Hop Ceilândia

Quinta-feira (13/11)

14h – Oficinas de Hip Hop com escolas públicas

18h – Mesa “Hip Hop e a Luta por Direitos”

19h30 – Mesa “Hip Hop e a Lei 10.639 em Movimento”

Sexta-feira (14/11)

14h – Oficinas de Hip Hop com escolas públicas

19h – Sessão Solene em Homenagem aos 35 anos do Câmbio Negro e entrega de Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao rapper X

Segunda-feira (17)

– Dia Temático: Mulheres no Hip Hop

14h – Oficinas de Hip Hop com escolas públicas

19h – Roda de Conversa “Elas Fazem a História - Hip Hop DF/Entorno”

Terça-feira (18/11)

14h – Oficinas de Hip Hop com escolas públicas

19h – Audiência Pública sobre o Lançamento da Publicação Mapa das Desigualdades 2025

Quarta-feira (19/11)

19h – Sessão Solene de Encerramento e entrega de Título de Cidadão Benemérito a rapper Vera Veronika

Todos os dias:

- Feira

- Exposição "Vestígios do Invisível" - Foyer do Plenário

- Exposição "Do Despejo ao Discurso" - Foyer do Hall de Entrada

- Exposição "Elas Fazem a História - Hip Hop DF/Entorno" - Galeria do Espelho d'Água