Prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 67 milhões será sorteado nesta terça

Nenhum apostador do último concurso da Mega-Sena acertou as seis dezenas e a premiação máxima acumulou novamente. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 10, 14, 15, 35, 44 e 56. Desta vez, a premiação máxima está avaliada em R$ 67 milhões e o sorteio será realizado nesta terça-feira (11/11)
A modalidade da quina teve cinco apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 44.047,10. A quadra registrou 4.955 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 952,43.
Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.