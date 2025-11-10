Prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 67 milhões será sorteado nesta terça

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Nenhum apostador do último concurso da Mega-Sena acertou as seis dezenas e a premiação máxima acumulou novamente. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 10, 14, 15, 35, 44 e 56. Desta vez, a premiação máxima está avaliada em R$ 67 milhões e o sorteio será realizado nesta terça-feira (11/11)

A modalidade da quina teve cinco apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 44.047,10. A quadra registrou 4.955 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 952,43.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.