Zoo de Brasília celebra nascimento de duas jacutingas ameaçadas de extinção

O Jardim Zoológico de Brasília comemora o nascimento de duas jacutingas (Aburria jacutinga), espécie de ave da Mata Atlântica que está ameaçada de extinção. Os filhotes, nascidos no dia 7 de outubro, são descendentes do casal Romeu e Violeta e representam um avanço significativo nos esforços de preservação da espécie.

A jacutinga é uma ave rara, historicamente vítima da caça predatória e da destruição de seu habitat natural, fatores que levaram à drástica redução da população e à inclusão na lista de espécies em perigo de extinção. O Zoológico de Brasília havia obtido sucesso reprodutivo com a espécie anteriormente, o que consolida a participação ativa em programas de conservação e reprodução de fauna ameaçada.

O diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto destacou como foi processo de reprodução da espécie."O novo nascimento das jacutingas é resultado direto do manejo responsável, dos cuidados veterinários especializados e de um ambiente planejado para estimular o bem-estar das aves", afirmou.

Atualmente, os filhotes seguem sob observação das equipes técnicas do zoológico e, por enquanto, ainda não estão disponíveis para visitação do público.

Características

As jacutingas podem atingir até 74 centímetros de comprimento e pesar cerca de 1,4 quilo. Quando adultas, apresentam face negra, penugem branca no alto da cabeça, base do bico azul-esbranquiçada e uma barbela com tons de vermelho e azul. Os grandes olhos negros, cercados por uma mancha branca, completam a aparência marcante da espécie.

A dieta das jacutingas é composta principalmente por frutos de palmeiras, flores e insetos. Além de sua beleza, elas têm um papel ecológico essencial: são importantes dispersoras de sementes, contribuindo para a regeneração das florestas da Mata Atlântica.







