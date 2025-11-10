Mulher é presa após abandonar cadela e filhotes em via pública de Ceilândia

Uma mulher, de 69 anos, foi presa em flagrante após abandonar e envenar uma cadela e quatro filhotes em uma via pública de Ceilândia. A idosa foi flagrada por câmeras no momento que desceu de um veículo Renault Fluence preto, deixou uma caixa com os animais ao lado de um trailer fechado e, em seguida, fugiu do local.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), nesta sexta-feira (7/11). No local, os agentes constataram que dois filhotes já haviam morrido, apresentando sinais de intoxicação ou envenenamento prévio. A cadela e os dois filhotes sobreviventes foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário em uma clínica da região.

Durante o interrogatório, a mulher confessou o abandono e afirmou que decidiu se desfazer dos animais porque a cadela havia fugido de casa e retornado grávida. Segundo ela, não tinha condições de cuidar dos filhotes. A justificativa, no entanto, não impediu a autuação em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32, §1º-A e §2º da Lei 9.605/98, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de aumento de até um terço em razão da morte de dois dos filhotes.

A PCDF reforçou, em nota, que o abandono de animais é crime e que situações como essa continuarão sendo rigorosamente investigadas e punidas. A corporação também destacou a importância da denúncia por parte da população, que pode ser feita pelo telefone 197 (opção 0) ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.