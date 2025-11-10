Tamanduá-mirim é resgatado no Guará e devolvido à natureza

O animal foi resgatado e devolvido à natureza em segurnaça - (crédito: Reprodução/PMDF)

Durante a madrugada desta segunda-feira (10/11), um tamanduá-mirim foi resgatado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) no Setor de Chácaras Lúcio Costa, também conhecido como Setor de Inflamáveis, no Guará.

Segundo os militares, o animal aparentava estar desorientado e corria risco de ser atropelado. Para realizar o resgate sem machucar o animal, os policiais utilizaram equipamentos e técnicas adequadas para acolher o tamanduá.

Após uma rápida avaliação da equipe, foi constatado que o mamífero não apresentava ferimentos aparentes e estava em boas condições de saúde. Então, ele foi devolvido ao seu habitat natural, em uma área de vegetação segura e longe dos perigos urbanos.