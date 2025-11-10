PCDF prende homem que ameaçou e assaltou motorista de app em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), prendeu na tarde desta segunda-feira (10/11) um homem de 23 anos investigado por um roubar um motorista de transporte por aplicativo. O crime ocorreu na madrugada de 11 de outubro.

O motorista foi assaltado por volta das 2h30 após aceitar uma corrida partindo do SIA com destino à Ceilândia. Durante o trajeto, o passageiro pediu alteração do percurso e, ao chegar à QNM 7, anunciou o roubo, afirmando estar armado e ameaçando matar o trabalhador. Ele fugiu levando o telefone celular, R$ 100 e a chave do veículo, posteriormente abandonada sobre outro automóvel.

Prisão



A equipe da 15ª DP iniciou investigação detalhada a partir das imagens de câmeras de segurança, que registraram o momento em que o autor saiu do carro da vítima com os objetos subtraídos. As gravações forneceram base visual para o reconhecimento do suspeito.

Com apoio da plataforma de mobilidade, os policiais identificaram o titular da conta que solicitou a corrida. Ele relatou que apenas pediu o transporte a pedido do suspeito, com quem estava em um evento automobilístico naquela noite. Nas redes sociais, o investigado aparecia no evento usando as mesmas roupas vistas nas imagens do crime, além de exibir tatuagem compatível com a registrada pelas câmeras.

A vítima reconheceu o autor por fotografia. Segundo a polícia, o autor tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, porte de arma branca, lesões corporais no contexto da Lei Maria da Penha, receptação e outros registros, reforçando o perigo gerado por sua liberdade.