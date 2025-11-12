Agências do trabalhador oferecem 904 vagas de emprego no DF

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (12/11), 904 vagas de emprego. As posições contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3.446.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O posto com maior remuneração é o de nutricionista, em Taguatinga. São quatro vagas abertas e os interessados precisam ter experiência e curso superior completo na área. Já o cargo com mais oportunidades disponíveis é o de auxiliar de linha de produção, em Vicente Pires, com 45. É preciso ter iniciado o ensino médio, mas não há exigência de experiência. O salário é de R$ 1.640.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília