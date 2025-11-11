Distrito Federal investiga 3° caso suspeito de intoxicação por metanol

Foi confirmado nesta terça-feira (11/11), pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a 3ª suspeita de intoxicação por metanol em Brasília. Um jovem de 22 anos, sem identidade confirmada, está internado no Hospital de Brasília, no Lago Sul.

Segundo a Secretaria de Saúde, o rapaz deu entrada na unidade de saúde, após apresentar sintomas como vômito, fraqueza, falta de ar e dor de cabeça. Em nota, a SES-DF informou que o caso segue em análise. "O caso está sendo monitorado junto à vigilância epidemiológica do hospital com a coleta de exames confirmatórios ainda em análise".

A secretaria também afirmou que outra pessoa teria ingerido a bebida. Ela ainda não foi localizada, mas continua sendo procurada para a realização de testes. A Vigilância Sanitária foi acionada para realização de uma inspeção na distribuidora onde o jovem afirmou ter comprado a bebida. "O objeto da investigação foi localizado, e havia apenas uma garrafa no local pertencente ao mesmo lote", afirmou a pasta, em nota.

A garrafa encontrada foi encaminhada para análise no Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

Relembre outros casos



Em 2 de outubro deste ano, o rapper Gustavo da Hungria Neves, mais conhecido como Hungria, foi internado no hospital DF Star após ingerir uma vodca que estaria adulterada com metanol. Após uma festa na casa de amigos em Vicente Pires, ele começou a passar mal pela manhã e deu entrada no hospital com dores de cabeça, vômitos, visão turva e acidose metabólica, sintomas recorrentes em pacientes intoxicados com metanol. O caso foi descartado após exames laboratoriais que indicaram que nem o paciente e nem a garrafa da bebida continham metanol.

No dia 4 de outubro, o segundo caso suspeito foi revelado pela secretária executiva de Assistência à Saúde, Edna Marques, durante entrevista ao programa CB.Agro. Segundo ela, um homem de 47 anos deu entrada em uma UPA com um quadro insuficiência respiratória. Posteriormente, o paciente faleceu devido a um quadro compatível com morte encefálica. Entretanto, a suspeita de intoxicação por metanol foi descartada pela Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).