PMDF resgata filhote de tatu dentro de casa em condomínio do Lago Sul

Policiais do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA) resgataram, nesta terça-feira (11/11), um filhote de tatu dentro de uma casa no Condomínio Village da Alvorada, no Lago Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O proprietário do imóvel acionou a Polícia Militar ao perceber o animal próximo ao portão de entrada. Ao chegar ao local, a equipe do BPMA fez a captura de forma segura, constatando que o animal era um filhote, sem sinais aparentes de ferimentos.

Considerando a pouca idade e a necessidade de cuidados especializados, o tatu foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (HFAUS), onde passará por avaliação e tratamento para posterior reintegração ao seu habitat natural.

O BPMA orienta: ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, não tente capturá-los e acione o batalhão pelo telefone 190 ou pelo contato da PMDF.