Maior fugitivo do DF, homicida é condenado a 18 anos de prisão

Considerado o réu foragido há mais tempo no DF, Francisco Edson Pereira, 53 anos, foi condenado a mais de 18 anos de prisão nesta terça-feira (11/11). Ele foi denunciado pelo homicídio de José Eroaldo Ferreira de Menezes, ocorrido em 1º de maio de 1999, no Setor Leste do Gama, e ficou longe dos olhos da polícia e da Justiça por 25 anos.

Francisco foi condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, oferecida em 21 de março de 2000, Francisco trabalhava como repositor em um supermercado da cidade e, no dia do crime, aproximou-se repentinamente da vítima e a esfaqueou, motivado por desavenças anteriores. Os jurados acataram as qualificadoras apontadas pela Promotoria: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

À época, foi expedido mandado de prisão preventiva, mas o acusado permaneceu foragido, tornando-se o fugitivo mais longevo da jurisdição do DF. Em 2013, após diversas tentativas de localização, o processo e o prazo prescricional foram suspensos. Em junho de 2024, a Promotoria de Justiça do Gama retomou as diligências e localizou o réu em fevereiro de 2025. Desde então, Francisco Edson está preso.

Ele não poderá recorrer em liberdade.

