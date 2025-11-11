InícioCidades DF
Maior fugitivo do DF, homicida é condenado a 18 anos de prisão

Francisco Edson Pereira foi denunciado pelo homicídio de José Eroaldo Ferreira de Menezes, ocorrido em 1º de maio de 1999, no Setor Leste do Gama

Homem ficou foragido por 25 anos - (crédito: Reprodução)
Considerado o réu foragido há mais tempo no DF, Francisco Edson Pereira, 53 anos, foi condenado a mais de 18 anos de prisão nesta terça-feira (11/11). Ele foi denunciado pelo homicídio de José Eroaldo Ferreira de Menezes, ocorrido em 1º de maio de 1999, no Setor Leste do Gama, e ficou longe dos olhos da polícia e da Justiça por 25 anos.

Francisco foi condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, oferecida em 21 de março de 2000, Francisco trabalhava como repositor em um supermercado da cidade e, no dia do crime, aproximou-se repentinamente da vítima e a esfaqueou, motivado por desavenças anteriores. Os jurados acataram as qualificadoras apontadas pela Promotoria: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

À época, foi expedido mandado de prisão preventiva, mas o acusado permaneceu foragido, tornando-se o fugitivo mais longevo da jurisdição do DF. Em 2013, após diversas tentativas de localização, o processo e o prazo prescricional foram suspensos. Em junho de 2024, a Promotoria de Justiça do Gama retomou as diligências e localizou o réu em fevereiro de 2025. Desde então, Francisco Edson está preso.

Ele não poderá recorrer em liberdade.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/11/2025 20:50
