Trabalhador fica preso a esteira de triagem em empresa de recicláveis

Bombeiros utilizaram ferramentas e técnicas de salvamento, que libertaram a vítima. Homem foi socorrido com suspeita de fratura na perna

Homem fica preso em esteira para triagem de materiais recicláveis - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Homem fica preso em esteira para triagem de materiais recicláveis - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem se feriu após ficar preso em uma esteira de separação de materiais recicláveis em uma empresa localizada às margens da via L4 Sul, no Plano Piloto. Após ser retirada da esteira, a vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada a um hospital da região, com suspeita de fratura no membro inferior.

O acidente de trabalho mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foram acionadas nessa terça-feira (11/11), às 19h33. No local, os bombeiros encontraram o trabalhador com a perna direita presa ao equipamento.

Os socorristas utilizaram ferramentas e técnicas de salvamento, que libertaram a vítima. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente. O local foi deixado aos cuidados do gerente da empresa.

