Motorista sofre capotagem e fica gravemente ferido na L4 Sul

Um motorista de 45 anos colidiu contra um poste da rede elétrica, sofreu uma capotagem e ficou preso às ferragens do veículo na manhã desta terça-feira (15/7), em frente ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU), na Avenida das Nações, L4 Sul. O homem, identificado como R.P.C.C.S, ficou preso às ferragens após o carro que dirigia, um VW Voyage Motion, de cor branca, colidir com um poste da rede elétrica e capotar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer a vítima. O motorista relatou que sentia dores no peito, um corte profundo na cabeça e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi atendido no local pelos socorristas e com o auxílio de uma médica que testemunhou o acidente, e deixou seu veículo para prestar o suporte direto dentro da viatura de resgate. A vítima foi encaminhada consciente e orientada para o Hospital de Base (IHBB).

Marcos Teixeira, sogro do condutor, relatou que o genro mora no Guará e estava a caminho do trabalho no Tribunal Superior do Trabalho (TST) quando sofreu o acidente. Segundo ele, a mulher da vítima informou que o estado de saúde é estável. "Ele já fez uma tomografia e, graças a Deus, não teve sequelas", afirmou ao Correio. "Foi um grande susto, mas agora estamos mais tranquilos", disse o familiar.

Durante o atendimento, a Neoenergia foi acionada para lidar com os riscos relacionados à rede elétrica, e a Polícia Militar do DF acompanhou todo o procedimento. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pela perícia.