RP Raphaela Peixoto

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) prorrogou o período de inscrições no concurso público da corporação. São ofertadas 356 vagas para as posições de soldado, músico, condutor, oficial complementar, oficial combatente, oficial de saúde e técnico em enfermagem. A remuneração vai até R$ 15.287,06.

Agora, o prazo final para se inscrever no certame é até 21 de outubro, conforme o edital de retificação publicado nesta quarta-feira (15/10) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As inscrições podem ser feitas pelo site da Idecan. As taxas variam entre R$ 140 e R$ 215, conforme o cargo.

A aplicação das provas, que aconteceriam no fim de novembro, também foi alterada. Os candidatos aos cargos de soldado operacional, oficial complementar e oficial de saúde farão as provas em 30 de novembro.

Por sua vez, o concurso para condutor e operador de viaturas terá suas provas realizadas em 06 de dezembro. Já as provas para o cargo de oficial combatente ocorrerão em 7 de dezembro.