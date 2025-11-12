Mostra cultural de celebração afrodescendente chega a Ceilândia

Em 22 de novembro, a partir das 12h, Ceilândia recebe a mostra cultural Pérola Negra, para celebrar a identidade e cultura afro-brasileira. O evento conta com oficinas, feira de artesanato, roda de samba, apresentações musicais, além de feijoada completa.
Na décima edição, a solenidade será realizada na QNM 29 Módulo D AE, em Ceilândia. Dentre as atrações musicais confirmadas estão a DJ Tânia, o grupo Samba da Liberdade, o trio Canto da Preta e a banda Raro Kerer. O almoço será das 12h às 15h. No período da tarde ocorrerão as aulas de dança e oficinas de artesanato.
Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15 até 19 de novembro no Sympla. Mais informações poderão ser conferidas no Instagram oficial do evento @perolanegraofc20.
*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado