DF tem quarta-feira quente, abafada e com risco de temporal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal deve enfrentar um combo típico de primavera nesta quarta-feira (12/11): calor, abafamento e chuva forte no fim do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com sol entre nuvens, mas as pancadas de chuva — que podem vir acompanhadas de trovoadas — estão previstas a partir da tarde.

As temperaturas variam entre 18°C e 31°C, enquanto a umidade relativa do ar deve oscilar de 95% pela manhã para cerca de 40% no período da tarde, quando o calor aumenta e o tempo tende a ficar mais abafado.

O Inmet emitiu aviso de perigo potencial para tempestades, válido até 10h de quinta (13/11). A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos — entre 40 km/h e 60 km/h — e possibilidade de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos pontuais e queda de galhos de árvores.

Em caso de chuva forte, o órgão orienta evitar se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas; desconectar aparelhos da tomada durante tempestades com raios e não atravessar áreas alagadas.

Apesar do calor, a tendência é de que o tempo continue instável nos próximos dias, com novas pancadas de chuva principalmente no fim da tarde.