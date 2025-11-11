InícioCidades DF
BRASÍLIA SUMMIT

Secretária da Mulher defende foco em prevenção de feminicídios no DF

Giselle Ferreira enaltece função social do Espaço Acolher, que atende tanto as vítimas quanto os autores de violência contra a mulher

Giselle Ferreira, secretária de Estado da Mulher do DF, no Brasília Summit "Mulheres Líderes" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, afirmou que o foco do combate ao feminicídio deve se concentrar na prevenção desse problema. Durante o evento 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, ela afirmou que não basta apenas enfrentar a violência, mas garantir medidas preventivas ao longo do processo.

“A prevenção vai em busca da autonomia financeira, da autonomia econômica. É o empresário estar do lado do setor público. É a capacitação que o Sebrae tem feito junto com as mulheres. Fomos atrás do terceiro setor, fomos atrás dos empresários para mostrar que a pauta da mulher não é somente da secretária. É de todos nós”, destacou.

Giselle Ferreira ainda disse que não tem como falar de uma política pública efetiva se não chamar o homem para a conversa. Ela lembrou do Espaço Acolher, antes chamado de Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência, como um centro fundamental para o acolhimento dessas pessoas.

Também adiantou que a Secretaria da Mulher concluiu, nesta terça-feira (11/11), um estudo com mais de 5 mil entrevistas, que traz um raio-X sobre a violência contra as mulheres. Os resultados desse levantamento devem sair em breve. “Nós vamos entender por que 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não procuraram ajuda, mas 63% das famílias sabiam”, enfatizou.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 11/11/2025 20:06 / atualizado em 11/11/2025 20:12
