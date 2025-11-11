Secretária da Mulher defende foco em prevenção de feminicídios no DF

Giselle Ferreira, secretária de Estado da Mulher do DF, no Brasília Summit "Mulheres Líderes" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira, afirmou que o foco do combate ao feminicídio deve se concentrar na prevenção desse problema. Durante o evento 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, ela afirmou que não basta apenas enfrentar a violência, mas garantir medidas preventivas ao longo do processo.

“A prevenção vai em busca da autonomia financeira, da autonomia econômica. É o empresário estar do lado do setor público. É a capacitação que o Sebrae tem feito junto com as mulheres. Fomos atrás do terceiro setor, fomos atrás dos empresários para mostrar que a pauta da mulher não é somente da secretária. É de todos nós”, destacou.

Giselle Ferreira ainda disse que não tem como falar de uma política pública efetiva se não chamar o homem para a conversa. Ela lembrou do Espaço Acolher, antes chamado de Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência, como um centro fundamental para o acolhimento dessas pessoas.

Também adiantou que a Secretaria da Mulher concluiu, nesta terça-feira (11/11), um estudo com mais de 5 mil entrevistas, que traz um raio-X sobre a violência contra as mulheres. Os resultados desse levantamento devem sair em breve. “Nós vamos entender por que 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não procuraram ajuda, mas 63% das famílias sabiam”, enfatizou.

