Pirenópolis é tomada por cores e luzes e anuncia a chegada do Natal

A cidade histórica de Pirenópolis, a 130 km de Brasília, ganhou cores, luzes e magia. A decoração natalina do Natal Cerrado 2025 já foi instalada no município goiano e transformou ruas, praças e igrejas em um grande cenário iluminado.

Diversos pontos da cidade recebem decoração e iluminação especiais, entre eles o Portal de entrada, a Matriz Nossa Senhora do Rosário, as igrejas Nossa Senhora do Carmo e do Bonfim, a Rua Aurora, a Praça do Coreto, o túnel da Ponte e a Avenida Beira Rio.

“O Natal do Cerrado é uma celebração que une nossa comunidade e encanta quem nos visita. Cada rua iluminada reflete o espírito acolhedor de Pirenópolis e a dedicação de todos que trabalham para fazer dessa época um momento especial”, destacou o prefeito Nivaldo Melo.

Para a secretária municipal de Turismo, Helga Jaime, o evento é um marco no calendário da cidade. “Estamos preparando um Natal cheio de emoção, arte e luz e, principalmente, com o turismo aquecido durante todo o mês de dezembro”, afirmou.

Um dos momentos mais esperados será a chegada da Caravana da Coca-Cola, em 29 de novembro, trazendo o tradicional desfile de caminhões iluminados, Papai Noel e personagens que prometem encantar moradores e visitantes. A Casa do Papai Noel será aberta em 4 de dezembro, com apresentações culturais e artísticas. Durante todo o mês, Pirenópolis contará com programação nos fins de semana, reunindo o melhor da música, teatro e celebrações natalinas. Os destaques incluem o espetáculo “Natal de Encantos” (19/12) e a Cantata de Goiás, (20/12).

As atividades do Natal do Cerrado 2025 se estendem até 6 de janeiro de 2026.