Acusado de tentar matar a companheira na frente da filha dela é preso

Durante a prisão dos três suspeitos, os policias encontraram 90 comprimidos de Rohypinol e materiais que indicam a produção de "loló" - (crédito: Reprodução/PCDF)

Itamar Onofre dos Reis, de 27 anos, acusado de desferir diversas facadas na companheira em 14 de outubro, foi preso na tarde desta quarta-feira (12/11), no Recanto das Emas. Ele, junto com dois comparsas, identificados como Davi Nunes de Sousa, 25, e Fabrício de Jesus Rodrigues, 27, esfaquearam a vítima na frente da filha dela, de 8 anos.

Segundo as investigações da 27° DP (Recanto das Emas), os acusados possuem diversas outras passagens por crimes como tráfico de drogas e roubo. As apurações policias também apontaram que Davi era considerado foragido antes do envolvimento com a tentativa de feminicídio.

Durante a prisão dos envolvidos, os policias também encontraram 90 comprimidos de Rohypinol e materiais que indicam a produção de "loló" (um tipo de lança-perfume de produção caseira). Segundo o delegado que investiga o caso, Alexandre Godinho, durante o depoimento, Itamar ficou em silêncio.

Relembre o caso

Em 13 de outubro deste ano, Itamar Onofre dos Reis, Davi Nunes de Sousa e Fabrício de Jesus Rodrigues tentaram matar a namorada de Itamar com diversas facadas na vítima, na frente da filha dela, de 8 anos.

Segundo a PCDF, a vítima — que teve a identidade preservada — foi esfaqueada em pelo menos seis partes do corpo. Após a tentativa de feminicídio, Itamar retornou à residência para lavar as mãos e trocar de roupa. Ele ainda disse aos pais que precisava "sumir" por 48 horas. Após o crime, os três envolvidos fugiram em um Fiat Uno vermelho que pertence a Itamar.