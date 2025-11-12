InícioCidades DF
Giovanna Antonelli ministra palestra em Ceilândia sobre empreendedorismo

A ação integra o Movimente nas Cidades, evento promovido pelo Sebrae-DF e que busca fortalecer o ambiente de negócios local

Evento ocorreu nesta quarta-feira - (crédito: Sebrae-DF/Divulgação)
A atriz e empresária Giovanna Antonelli esteve em Ceilândia nessa quarta-feira (12/11) para participar do Movimente nas Cidades, evento promovido pelo Sebrae-DF e que busca fortalecer o ambiente de negócios local e incentivar o empreendedorismo — especialmente o feminino. A programação gratuita começou 17h, no Ginásio Poliesportivo Regional de Ceilândia, na QNN 16.

Durante o encontro, Antonelli apresentou a palestra O discurso do óbvio e compartilhou reflexões sobre superação, autenticidade e autoestima. A artista usou da trajetória pessoal e profissional para inspirar o público a assumir o protagonismo de suas histórias e transformar desafios em oportunidades.

A ação do Sebrae tem como objetivo estimular o debate e a troca de experiências entre empreendedores e empreendedoras da região. A programação inclui painéis sobre desafios de gestão, cultura empreendedora, superação de preconceitos e o papel da família no incentivo aos negócios.

Por Correio Braziliense
postado em 12/11/2025 22:39
