Planaltina e Lago Norte ficarão sem energia nesta quinta (13)

Endereços de duas regiões administrativas ficarão sem energia nesta quinta-feira (13/11) para manutenção e melhoria da rede elétrica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em Planaltina, o serviço estará indisponível das 9h às 15h na SLR Quadra 3 e na Estância Mestre Darmas I, IV e V. No Lago Norte, a suspensão será das 10h às 16h, na SHIN QL 4.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília