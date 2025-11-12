Sete regiões do DF ficam sem energia nesta quarta (12/11); veja

O fornecimento de energia elétrica será interrompido em endereços de sete regiões administrativas nesta quarta-feira (12/11), devido à manutenção, reforma e modernização da rede. O desligamento ocorre para garantir a segurança das equipes de trabalho e da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Plano Piloto, não haverá energia das 9h às 13h na Colônia Agrícola do Buriti. Em Sobradinho, a suspensão será das 10h às 16h nos seguintes pontos: Condomínio Solar Atenas, DF-150, km 02, Chácara Paranazzi, Colorado Ville, Lotes 02 e 04, Condomínio Jardim Europa, Quadra 01, e Condomínio Jardim Europa II, Área Especial 01, Lote 09.

Também das 10h às 16h, o fornecimento será interrompido no Lago Norte (Núcleo Rural Condomínio do Torto, Trecho 03, Chácara 58), no Paranoá (Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, DF-250, km 85, Chácara 08) e em Planaltina (Arapoanga e Núcleo Rural Rajadinha, km 15, Quadra 02).

No Recanto das Emas, serão afetadas as quadras 405 e 406. Em Ceilândia, a energia estará indisponível no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 78, 85 e 96. Nas duas cidades, o desligamento será das 9h às 15h.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília