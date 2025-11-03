InícioCidades DF
Feriado prolongado: Ibaneis decreta ponto facultativo no dia 21 de novembro

A medida não se aplica a serviços essenciais, como saúde, segurança pública, vigilância sanitária, assistência social, comunicação, limpeza urbana e fiscalizações diversas

O governador do DF, Ibaneis Rocha - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
O governador Ibaneis Rocha decretou, nesta segunda-feira (3/11), ponto facultativo no Distrito Federal para o dia 21 de novembro, uma sexta-feira, ampliando o feriado do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A medida não se aplica a serviços essenciais, como saúde, segurança pública, vigilância sanitária, assistência social, comunicação, limpeza urbana e fiscalizações diversas. Essas áreas deverão seguir as orientações de suas respectivas chefias e manter escalas de trabalho para garantir o atendimento contínuo à população.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 03/11/2025 20:37
