Taguatinga recebe evento gratuito para celebrar cultura ballroom

O Mercado Sul de Taguatinga recebe, neste sábado (15/11), um evento dedicado à cultura ballroom, um movimento originado nos anos 1970 pela comunidade LGBT+, negra e latina que celebra expressão artística e resistência. O evento marca o encerramento do Circuito de Glória, iniciativa da Casa de Onijá, e contará com artistas e coletivos do DF e de outras unidades da federação.

Iniciado em 17 de outubro, o Circuito percorreu as regiões de Samambaia, Ceilândia e Taguatinga, com uma programação que incluiu oficinas de formação, rodas de conversa e miniballs temáticos. O projeto destacou a produção artística e o protagonismo de pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e periféricas, reafirmando o papel das bordas urbanas como centros de criação e resistência.

Segundo Ciellen Selene, produtora executiva do projeto, encerrar o circuito no Mercado Sul “significa ocupar o centro a partir da borda, mostrando que a cultura de vanguarda nasce nas periferias e devolvendo à comunidade, em forma de espetáculo, toda a energia criativa que dela emerge”.

Para Werick Mendes, idealizador da Casa de Onijá, o projeto é também uma forma de formação e partilha. “Glória é celebrar nossa cultura e trajetória, mas também criar oportunidades de aprendizado e troca com a comunidade”, afirma.

O Circuito de Glória tem se consolidado como um espaço de formação e visibilidade, promovendo encontros entre arte e política, corpo e memória. Mais do que um evento artístico, o projeto reafirma o papel da cultura ballroom como instrumento de resistência e fortalecimento das identidades periféricas.

Serviço

Evento: Circuito de Glória Locais: Mercado Sul Taguatinga (DF) Data: 15 de novembro

Acesso: gratuito