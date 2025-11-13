InícioCidades DF
CRIME

Vídeo: trio é preso por suspeita de furtar cabos de energia na Asa Norte

Criminosos possuem diversas passagens por furtos, roubos e tráfico de drogas registradas na Asa Norte

PMDF impede furto de cabos de energia na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF impede furto de cabos de energia na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Três homens foram presos em flagrante enquanto tentavam furtar cabos de energia em um bloco comercial da Asa Norte. Os criminosos aproveitavam o horário de menor movimento para agir sem chamar atenção. A ação, marcada pela divisão de tarefas entre os envolvidos, indicava um crime planejado e executado de forma organizada. 

A tentativa de furto ocorreu nesta quarta-feira (12/11), quando policiais militares do GTOP 23, do 3º Batalhão da PMDF, flagraram o trio em plena atividade na 710/711, Bloco H. Durante o patrulhamento noturno, a equipe percebeu uma movimentação suspeita e se aproximou para verificar a situação.

Segundo a PMDF, um dos homens atuava como olheiro monitorando a área e alertava sobre a possível chegada de policiais ou moradores. O segundo havia descido em um bueiro e cortava os fios subterrâneos, enquanto o terceiro permanecia do lado de fora, pronto para ajudar na retirada dos cabos.

O trabalho rápido dos militares impediu que o furto fosse concluído e evitou danos à rede elétrica e riscos à segurança dos moradores da região. De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos possuem diversas passagens por furtos, roubos e tráfico de drogas, inclusive em ocorrências anteriores registradas na Asa Norte.

O grupo foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e seguem a disposição da justiça.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 13/11/2025 12:05
