Vídeo: trio é preso por suspeita de furtar cabos de energia na Asa Norte

Três homens foram presos em flagrante enquanto tentavam furtar cabos de energia em um bloco comercial da Asa Norte. Os criminosos aproveitavam o horário de menor movimento para agir sem chamar atenção. A ação, marcada pela divisão de tarefas entre os envolvidos, indicava um crime planejado e executado de forma organizada.

A tentativa de furto ocorreu nesta quarta-feira (12/11), quando policiais militares do GTOP 23, do 3º Batalhão da PMDF, flagraram o trio em plena atividade na 710/711, Bloco H. Durante o patrulhamento noturno, a equipe percebeu uma movimentação suspeita e se aproximou para verificar a situação.

Segundo a PMDF, um dos homens atuava como olheiro monitorando a área e alertava sobre a possível chegada de policiais ou moradores. O segundo havia descido em um bueiro e cortava os fios subterrâneos, enquanto o terceiro permanecia do lado de fora, pronto para ajudar na retirada dos cabos.

O trabalho rápido dos militares impediu que o furto fosse concluído e evitou danos à rede elétrica e riscos à segurança dos moradores da região. De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos possuem diversas passagens por furtos, roubos e tráfico de drogas, inclusive em ocorrências anteriores registradas na Asa Norte.

O grupo foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e seguem a disposição da justiça.









