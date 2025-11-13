Calor e ar seco voltam a dominar o DF com temperaturas de 31°C nesta quinta

DF volta a ter dia quente e seco nesta quinta (13) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal deve enfrentar dias de sol forte, calor e umidade baixa até o início da próxima semana. A previsão é de temperaturas altas e poucas chances de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que os termômetros registrem máxima de 31°C, nesta quinta-feira (13/11), enquanto a mínima foi de 19,2°C, na capital. A umidade máxima registrada foi de 72%, mas a tendência é de queda ao longo do dia, podendo chegar entre 25% e 30%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o meteorologista do Inmet, Méssio Dantas, a condição de tempo seco deve persistir até o início da próxima semana. “A chuva só deve retornar ao Distrito Federal com mais frequência e intensidade a partir da próxima semana”, explicou. “Até domingo, a chance de chuva é muito pequena”, afirmou o especialista.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sem previsão de nebulosidade significativa, os próximos dias terão predomínio de sol e calor. “Não vai ter muita nebulosidade. Deve ter, no geral, pouca formação de nuvens ao longo dos próximos dias”, detalhou Dantas. O meteorologista explicou que o calor e o ar seco estão associados a um sistema de alta pressão atmosférica sobre a região.

Cuidados

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população à hidratação e também orienta que os brasilienses evitem atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.