Ademi-DF promove evento para venda de mais de 3 mil imóveis no DF

Diante do aquecimento no mercado imobiliário brasiliense, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) promove, de 20 a 23 de novembro, mais uma edição do Salão do Imóvel Ademi BRB. A iniciativa busca dinamizar o setor e apresentar ao comprador as melhores oportunidades em oferta no mercado. Serão mais de 3 mil imóveis residenciais novos, prontos ou em construção.

A expectativa da Ademi é receber 2 mil visitantes com potencial para fazer negócios da ordem de R$ 100 milhões, oferecendo taxas exclusivas e financiamento facilitado. O evento reúne empreendimentos de 17 empresas associadas. Além de Noroeste e Águas Claras, os compradores também poderão conhecer oportunidades de 1, 2, 3 e 4 quartos, coberturas e lotes, em diversas localidades: Asa Norte, Asa Sul, Gama, Guará, Jardim Botânico, Lago Norte, Park Sul, Samambaia, Sobradinho, Sudoeste, Taguatinga e Tororó.

As regiões do Noroeste e de Águas Claras concentram a maior oferta de imóveis no evento. Segundo o vice-presidente Administrativo e Financeiro da Ademi, Leonardo Ávila, o destaque se deve ao perfil das áreas e à alta aceitação do público. "O Noroeste é o último bairro planejado do Plano Piloto, com diferenciais de sustentabilidade e prédios de altíssimo padrão de acabamento. Águas Claras é um bairro consolidado, com características de cidade vertical, um parque amado por todos, vida própria, abundância de estações de metrô, infraestrutura completa de escolas, universidades, hipermercados e comércio pujante. Região amada por várias faixas etárias e diferentes estilos de vida", explicou.

Para quem fechar negócio durante o evento, o BRB apresentará uma condição exclusiva, com taxa de juros diferenciada de 10,65% ao ano e possibilidade de financiar em até 90% do valor do imóvel. A oferta vale para os empreendimentos que também tiveram suas respectivas obras financiadas pelo banco, o que significa maior parcela das empresas participantes do salão.

Pagamento

No caso dos demais imóveis, as taxas variam: 10,79% ao ano para até 70% de financiamento, e 10,89% ao ano para quem optar por financiar 80% do valor do imóvel. Além disso, os visitantes terão 40% de desconto na contratação do seguro residencial, com benefício válido para todas as formas de pagamento.

Segundo a Ademi, o comprador que adquirir sua casa própria durante o evento terá a segurança e tranquilidade de ter um imóvel 100% regular, concebido com os melhores métodos construtivos e respeitando o planejamento urbano.

Os interessados em adquirir a casa própria durante o salão podem realizar o cadastro antecipado no site ademidfbrb.com.br. O registro permite uma análise prévia de financiamento e simulações que agilizam o atendimento durante o evento.





Três perguntas para

Celestino Fracon Júnior, presidente da Ademi-DF



Como a Ademi tem atuado para garantir que os empreendimentos sigam as normas legais e urbanísticas em um momento de crescimento do mercado?



Atuamos de várias formas, dentre elas, representando apenas empresas que atuam de forma regular e respeitando todas as normas em vigor. A entidade mantém diálogo com as diversas esferas do poder público para articular medidas de políticas públicas que estimulem a ocupação legal do DF, com oferta de moradia para toda a população, dentro da lei. Recentemente, lançamos o Selo Imóvel Legal Ademi-DF, uma iniciativa da associação que reforça a importância da moradia regular para o crescimento ordenado, sustentável e seguro do Distrito Federal. É uma forma de promovermos a credibilidade imobiliária e trazermos segurança jurídica para todos, sejam empresas ou moradores.



A entidade projeta movimentar cerca de R$ 100 milhões durante o salão. Quais fatores impulsionam esse otimismo?



Temos uma grande demanda por moradia no DF. A comercialização de novos empreendimentos permite não só a realização do sonho da casa própria, mas o aquecimento da economia. Ao iniciar uma obra, por exemplo, imediatamente a empresa contrata cerca 250 funcionários. Além dos empregos formais, que aumentam o poder de compra, a construção civil movimenta diversos setores e serviços de nossa economia, que resultam em outros empregos diretos e indiretos. É um ciclo virtuoso. Nosso objetivo é estimular o mercado e atender ao comprador que está procurando um bom negócio e os melhores imóveis.



Quais resultados do Salão do Imóvel são esperados a médio e longo prazos para o setor da construção civil e para o desenvolvimento urbano do DF?



O setor está preparado para atender a demanda da população. Estamos certos de que a comercialização de unidades habitacionais em empreendimentos regulares é a forma mais eficiente para combatermos a ocupação ilegal, aquecermos a economia e realizamos o tão esperado sonho da casa própria.