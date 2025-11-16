Motocicleta furtada é recuperada durante abordagem em Águas Claras

Uma motocicleta com registro de furto foi localizada durante uma ação de fiscalização, em Águas Claras. A moto circulava pela região, conduzido por dois indivíduos, quando acabou sendo flagrado em um ponto de bloqueio. A dupla foi detida no local.

A recupertação do veículo aconteceu durante o bloqueio realizado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste sábado (15/11). A confirmação do registro levou os militares a encaminharem imediatamente os ocupantes à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

A ação da PMDF resultou não apenas na recuperação do veículo, mas também na interrupção da circulação dos suspeitos pela região. Na delegacia, eles ficaram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.