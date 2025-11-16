Prova DF: 58 mil alunos realizam avaliação a partir de segunda (17)

Lei permite que câmeras de monitoramento sejam instaladas nas dependências das escolas públicas do DF - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Pais e mães fiquem atentos! A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) realizará a 2ª edição da Prova DF, a partir desta segunda-feira (17/11) até o dia 28 de novembro. Exame é voltado para os estudantes do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental e tem como objetivo alcançar 58.059 crianças distribuídas em 375 escolas e 2.882 turmas em toda a capital. O certame analisa o desempenho dos alunos da rede pública em diferentes etapas de aprendizagem.

A avaliação é composta por itens de múltipla escolha e vai abranger conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática formulados com base no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF e nas matrizes de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A prova faz parte da implementação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SipaeDF).

De acordo com a subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da SEEDF, Francis Rodrigues Ferreira, a iniciativa visa consolidar o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem. Para ela, a prova também oferece um retrato qualificado do progresso dos estudantes em competências fundamentais para as etapas seguintes da vida escolar.



“Com os resultados, as equipes pedagógicas poderão identificar avanços e lacunas de aprendizagem, orientar formações de professores e fortalecer estratégias de apoio às escolas e turmas. A avaliação também contribui para o planejamento educacional, possibilitando ações mais precisas para promoção da equidade e da qualidade no ensino”, destacou a subsecretária.