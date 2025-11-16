Incêndio atinge galpão em Ceilândia neste domingo (16)

Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão localizado na QI 22, do Setor de Indústrias de Ceilândia. O fogo começou por volta das 14h30 de domingo (16). De acordo com moradores da região, o fogo se espalhou rapidamente e a fumaça foi vista mesmo de longe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência, as equipes se encontram no local. O incêndio ocorre em três pontos do terreno, sendo necessário o combate direto às chamas de maneira simultânea e coordenada.

Os militares priorizaram a edificação vizinha, caminhões estacionados e também dezenas de pneus armazenados no local. Segundo a corporação, devido a grande quantidade de materiais destinados à reciclagem (plástico, madeira e outros resíduos), o combate pode ser prolongado.

Ainda segundo o CBMDF, oito viaturas participam do controle às chamas do fogo. As equipes seguem no local até a extinção e o rescaldo completos. O responsável pelo depósito foi chamado e apoiou o CBMDF na remoção de veículos e com o fornecimento de informações sobre o depósito. A causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Jardim Botânico

Na noite de sexta-feira (14), um bar no Jardim Botânico também foi atingido por um incêndio de grande proporção. Segundo informações obtidas pelo Correio, o Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas.

Um morador da região relatou que, antes do incêndio, houve uma explosão. O garçom Gutemberg Marinho dos Santos, 38, trabalha no estabelecimento há 14 anos, relatou ao Correio que o incêndio teve início por volta das 20h em uma padaria do lado do bar. "Quando o incêndio começou, a casa ainda estava enchendo. Nossa prioridade foi tirar os clientes do local", afirmou.

Ainda segundo ele, as chamas se propagaram por conta do forro de madeira dos estabelecimentos. "Os bombeiros controlaram as chamas embaixo, mas o fogo avançou muito rápido pelo teto do prédio. Foi assustador", relatou.

Segundo o tenente Éber Silva, do Corpo de Bombeiros, uma única vítima foi transportada para o hospital por conta de inalação de fumaça. "Apenas essa pessoa precisou de atendimento. Foi um grande incêndio, mas não houve feridos", afirmou.