Desfile Beleza Negra (DBN) levanta bandeira de combate ao feminicídio

Em 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o shopping Liberty Mall recebe a 24ª edição do Desfile Beleza Negra (DBN), às 19h. Este ano, o evento, com o tema Herança, terá 57 modelos negros que levantarão a bandeira de combate ao feminicídio.

A necessidade da pauta surge a partir de uma problemática social. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, mulheres negras representaram 63,6% das vítimas de feminicídio no Brasil. A produtora de moda e idealizadora do projeto, Dai Schmidt, entende que a maioria do público preto feminino vive em situação de vulnerabilidade e, por isso, é fundamental dar visibilidade e espaço para a beleza dessas mulheres. A coleção deste ano traz resistência, esperança e o resgate da história afrodescendente. "Hoje, a moda não é apenas estética. A Beleza Negra trabalha autoestima, autoconhecimento, educação e cultura dessas mulheres", afirma.

Com a bandeira contra o feminicídio, o evento desta edição conta com a presença e o apoio do Comitê de Proteção à Mulher, política pública instituída pela deputada Doutora Jane (Republicanos) em 2023. A subsecretária da pasta, Luana Maia, explica como funciona: "A ideia é que cada região administrativa tenha pelo menos um comitê, funcionando como uma força do Estado. Ele acolhe mulheres em situação de violência, oferecendo escuta ativa e encaminhamento direto para os serviços de que elas precisam".

"Em 2025, tivemos mais de 1,5 mil atendimentos em comitês, sendo que mais de 300 são vítimas de violência doméstica e familiar — a maioria são mulheres negras em situação de vulnerabilidade", disse. "Por isso, essa parceria é tão importante, o DBN vem reforçar a importância de fortalecer essas políticas públicas e garantir que as mulheres negras sejam protagonistas, ocupando espaços de poder", enfatiza Luana.

Estreias

Em relação ao elenco, 57 novos rostos irão desfilar. "São pessoas que preparamos especialmente para estrear nas passarelas. Eles passaram por quatro oficinas de formação. Muitos estão sendo lançados agora e já estão sendo agenciados", detalha Dai.

O grande destaque serão as peças do Ojo Ateliê, desenvolvidas pelo estilista Toni Ponciano. O artista transforma jeans descartados em arte vestível, combinando afrofuturismo, reciclagem e identidade periférica. "O público pode esperar o renascer de uma história que atravessa 12 anos de caminhada e resistência. A coleção Arte Urbana e Ancestralidade é o grito que ecoa das vielas e becos escuros da moda — espaços onde, por tanto tempo, corpos pretos, periféricos e originários foram silenciados, negados e invisibilizados", antecipa Ponciano.

Projeto

A primeira edição do Desfile Beleza Negra ocorreu em 2012, após Dai Schmidt perceber que o cenário da moda brasiliense espelhava preconceitos raciais. "À época, eu trabalhava com um dos maiores produtores de moda de Brasília, e percebi que, em castings internacionais, as mulheres brancas podiam participar mesmo sendo mais baixas, mas as negras, com a mesma altura, não eram aceitas porque diziam que 'a nossa imagem não vendia'", recorda.

O desfile será realizado pelo Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Naco), com apoio do Correio Braziliense, Agência Sprint, BellaClin, Dr. Heron Nogueira, Loradana, 3M Casting, Vera Corralero e Ateliê Flor do Rock, além do Shopping Liberty Mall e do Ojo Ateliê.

